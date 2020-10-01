В Сети сообщили о глобальном сбое службы электронной почты Microsoft Outlook.

Об этом пишет британское издание The Independent.

“Мы получили сообщения о том, что у пользователей проблемы с доступом к своим учетным записям Exchange Online через Outlook в Интернете”, – говорится в официальном сообщении Microsoft.

Изначально сообщалось, что сбой произошел в Индии, но потом стало известно, что он отразился на работе электронной почты компании по всему миру.

“Пользователи могут испытывать проблемы с различными протоколами Exchange Online, включая рабочий стол Outlook, мобильные устройства, а также устройства, зависящие от функциональности REST”, – пояснили в компании.

Согласно веб-сайту DownDetector, сбой затронул Office 365 и Microsoft Teams. Так, пользователи не могут подключиться к серверам или войти в систему.

Это уже второй сбой у Microsoft, зафиксированный за неделю.

Вчера компания заявила, что SharePoint и OneDrive не работают должным образом.