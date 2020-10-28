Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Государственная служба специальной связи нарушила законодательство Украины, подписав меморандум о сотрудничестве с компанией "Хуавей Украина" без координации с МИД.

Об этом он сказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

“Государственная служба специальной связи грубо нарушила законодательство Украины, подписывая этот меморандум, поскольку должна была скоординировать свои действия с Министерством иностранных дел”, – заявил Кулеба.

Впрочем, по его словам, служба “очень быстро осознала свою грубую ошибку и начала зачищать следы, находясь в состоянии позора”.

Кулеба признал, что заключение этого меморандума вызвало резкую негативную реакцию международных партнеров, с которыми Украина работает над укреплением своей кибербезопасности.

“Это не какая-то прихоть. Мы с одними партнерами работаем над укреплением кибербезопасности, а Госспецсвязи с другими – подписывает меморандум. На самом деле это проблема, которой можно было избежать в один клик, если бы Госспецсвязи просто посоветовалась с МИД и услышала наши мнения по этому поводу. А когда ниоткуда берется меморандум, конечно, возникает сто тысяч вопросов. они сами себе привезли проблему только потому, что решили, что им никто не нужен и они все сами лучше знают”, – подчеркнул министр.