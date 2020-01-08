В Государственной службе занятости объявили о запуске специального образовательного портала для безработных.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

“Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для удачного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение”, – рассказала директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Отмечается, что сервис поможет развивать качества, востребованные на рынке труда, получать информацию по подбору персонала и поиску работы.

Также сервис поможет гражданам научиться писать современное резюме, готовиться к собеседованию с работодателями.

Пользователи смогут выбрать для себя образовательный курс или вебинар, в частности, тот, который проводится центрами профтехобразования службы занятости.

При этом в службе уточняют, что на сайте также будут публиковаться новые образовательные программы, которые разрабатывают вместе с работодателями, будет проводиться дистанционное обучение. Материалы будут размещаться преимущественно в видеоформате.