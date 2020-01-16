Об этом сообщают #Буквы.

В переписке, которую сняли фотографы #Букв, видно, что Дубинский прислал Василевской ссылку на пост Михаила Чаплыги (политконсультант Юлии Тимошенко на выборах), где тот критикует правительство за некомпетентность.

На что Смаглюк ответила, что не может это сделать, потому что там упоминается министр финансов Оксана Маркарова. Кстати, депутат ничего не написала о прослушке премьера и представителей Нацбанка у себя на странице.

В кадр также попала переписка Смаглюк, где она просится на личную встречу к Президенту Владимиру Зеленскому.

Кроме того, утром в кулуарах Парламента Смаглюк бурно выясняла отношения со своей коллегой по фракции Ольгой Савченко, которая якобы где-то не так упомянула ее имя. Также она требовала от Савченко вместе пойти в Офис Президента, чтобы опровергнуть сказанное.