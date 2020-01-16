Об этом сообщают #Буквы.
В переписке, которую сняли фотографы #Букв, видно, что Дубинский прислал Василевской ссылку на пост Михаила Чаплыги (политконсультант Юлии Тимошенко на выборах), где тот критикует правительство за некомпетентность.
На что Смаглюк ответила, что не может это сделать, потому что там упоминается министр финансов Оксана Маркарова. Кстати, депутат ничего не написала о прослушке премьера и представителей Нацбанка у себя на странице.
В кадр также попала переписка Смаглюк, где она просится на личную встречу к Президенту Владимиру Зеленскому.
Кроме того, утром в кулуарах Парламента Смаглюк бурно выясняла отношения со своей коллегой по фракции Ольгой Савченко, которая якобы где-то не так упомянула ее имя. Также она требовала от Савченко вместе пойти в Офис Президента, чтобы опровергнуть сказанное.
- Накануне в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.
- Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия считает, что обнародованные накануне аудиозаписи с голосом якобы премьера Алексея Гончарука были смонтированы.