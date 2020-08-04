14 августа 2020 стартует IV урбан-хакатон СИНХРО ПРОСТИР в формате онлайн, где будут разработаны инновационные проекты для Запорожья, Гостомельской ОТГ (Киевская область), Чугуева и Лозовской ОТГ (Харьковская область).
В этом году мероприятие проводится при поддержке Лаборатории инновационного развития Программы развития ООН (ПРООН) в Украине, Посольства Нидерландов в Украине и FIABCI Ukraine.
Архитекторы, дизайнеры, урбанисты, инженеры, it-разработчики, экологи объединяются онлайн с целью создания инновационных проектов для украинских городов:
Для города Запорожье участникам нужно разработать:
- технологический и урбанистический проект для решения проблемы теплового стресса в публичном пространстве города;
- природоориентированное решения и/или IT (хард, софт) продукт для решения проблемы загрязнения воздуха;
- цифровое и урбанистическое решение для развития велосипедного движения на о. Хортица.
Гостомельская ОТГ предлагает разработать:
- природоориентированные решения для очистки воды в центральном озере;
- интерактивный водный объект, связанный с центральным озером, который станет туристическим “магнитом” Гостомельской ОТГ.
Для Лозовской ОТГ нужно предложить и разработать:
- технологическое и урбанистическое решение для сквера Бойцам за независимость Украины в г. Лозовая;
- мобильное приложение и визуальную навигацию в городе для построения различных маршрутов, информации об интересных локации и Геймификация пеших и велопрогулок.
Чугуев предлагает разработать: технологическое и урбанистическое решение для территории возле Чугуевского дома детского и юношеского творчества.
Для стартапов или специалистов, которые имеют готовые решения или проекты и могут быть полезными для городов, организаторы предусмотреть “открытую” задачу. Это даст возможность доработать свой проект с менторами и представить его на рассмотрение экспертам и представителям городов.
Программа мероприятия будет проходить с 14 по 21 августа и будет включать: разработку идей и проектов командами, три менторские сессии, презентации проектов и выбор победителей представителями городской власти и экспертами.
Урбан-хакатон СИНХРО ПРОСТИР – это возможность для стартапов и участников:
- разработать решение со специалистами из разных сфер деятельности
- получить ценные навыки благодаря менторской поддержке
- стать победителем и получить заказ от города
- реализовать и масштабировать свой проект
При разработке проектов участникам будут помогать опытные менторы. Почетное жюри, в состав которого войдут представители городов и международные эксперты, выберет лучшие проекты, которые будут реализованы в городах Украины.
Участие бесплатное по предварительной регистрации и отбором.
Урбан-хакатон будет проходить на глобальной платформе e-Expo Online
Детали мероприятия и регистрация на сайте.
Партнеры мероприятия: Ukrainian Smart City Digital Expo, WorldStartup, USF, EDS, TechUkraine, iHUB, IOT Ukraine, Ассоціація відкритих міст, YEP! incubator, EO business incubator, 1991.