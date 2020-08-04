Города больше не будут прежними. Тепловой стресс, загрязнение воздуха, потребности интерактивных решений, развития и адаптации городского пространства к новым условиям жизни - это то, с чем сталкиваются городские жители и власть каждый день. Поэтому мы не можем стоять в стороне и приглашаем каждого заинтересованного вместе стать частью инновационных изменений.

14 августа 2020 стартует IV урбан-хакатон СИНХРО ПРОСТИР в формате онлайн, где будут разработаны инновационные проекты для Запорожья, Гостомельской ОТГ (Киевская область), Чугуева и Лозовской ОТГ (Харьковская область).

В этом году мероприятие проводится при поддержке Лаборатории инновационного развития Программы развития ООН (ПРООН) в Украине, Посольства Нидерландов в Украине и FIABCI Ukraine.

Архитекторы, дизайнеры, урбанисты, инженеры, it-разработчики, экологи объединяются онлайн с целью создания инновационных проектов для украинских городов:

Для города Запорожье участникам нужно разработать:

технологический и урбанистический проект для решения проблемы теплового стресса в публичном пространстве города;

природоориентированное решения и/или IT (хард, софт) продукт для решения проблемы загрязнения воздуха;

цифровое и урбанистическое решение для развития велосипедного движения на о. Хортица.

Гостомельская ОТГ предлагает разработать:

природоориентированные решения для очистки воды в центральном озере;

интерактивный водный объект, связанный с центральным озером, который станет туристическим “магнитом” Гостомельской ОТГ.

Для Лозовской ОТГ нужно предложить и разработать:

технологическое и урбанистическое решение для сквера Бойцам за независимость Украины в г. Лозовая;

мобильное приложение и визуальную навигацию в городе для построения различных маршрутов, информации об интересных локации и Геймификация пеших и велопрогулок.

Чугуев предлагает разработать: технологическое и урбанистическое решение для территории возле Чугуевского дома детского и юношеского творчества.

Для стартапов или специалистов, которые имеют готовые решения или проекты и могут быть полезными для городов, организаторы предусмотреть “открытую” задачу. Это даст возможность доработать свой проект с менторами и представить его на рассмотрение экспертам и представителям городов.

Программа мероприятия будет проходить с 14 по 21 августа и будет включать: разработку идей и проектов командами, три менторские сессии, презентации проектов и выбор победителей представителями городской власти и экспертами.

Урбан-хакатон СИНХРО ПРОСТИР – это возможность для стартапов и участников:

разработать решение со специалистами из разных сфер деятельности

получить ценные навыки благодаря менторской поддержке

стать победителем и получить заказ от города

реализовать и масштабировать свой проект

При разработке проектов участникам будут помогать опытные менторы. Почетное жюри, в состав которого войдут представители городов и международные эксперты, выберет лучшие проекты, которые будут реализованы в городах Украины.

Участие бесплатное по предварительной регистрации и отбором.

Урбан-хакатон будет проходить на глобальной платформе e-Expo Online

Детали мероприятия и регистрация на сайте.

Партнеры мероприятия: Ukrainian Smart City Digital Expo, WorldStartup, USF, EDS, TechUkraine, iHUB, IOT Ukraine, Ассоціація відкритих міст, YEP! incubator, EO business incubator, 1991.