Зарплата главы "Укрпочты" Игоря Смелянского в 1,9 млн гривен в месяц и 22,8 млн гривен в год в 2,5 раза превышает оклад президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщают #Буквы.

Напомним, ранее сообщалось, что ежемесячный оклад гендиректора “Укрпочты” Игоря Смелянского в 2020 году будет составлять почти 2 млн гривен.

В 2020 году в финансовый план компании заложена заработная плана для руководителя еще на 440 тысяч больше — 1 млн 887 тысяч. В эту сумму входит должностной оклад (716,5 тысяч гривен), ежемесячная премия (694 тысячи гривен) и другие выплаты, предусмотренные законодательством (456,5 тысяч гривен). По сегодняшнему курсу это порядка 78,8 тысяч долларов.

Таким образом, за весь 2020 год Смелянский может заработать 22,6 млн гривен или 0,94 млн долларов.

Стоит отметить, что зарплата президента США Дональда Трампа составляет 400 тыс долларов в год. В марте 2019 года Дональд Трамп заявил, что намерен пожертвовать годовую зарплату различным ведомствам страны.

В частности, у себя в Twitter Трамп объявил, что передает 100 тысяч долларов министерству внутренней безопасности.

“Хотя пресса не любит писать об этом, да мне это и не нужно, я жертвую свою ежегодную президентскую зарплату в $400 тысяч различным ведомствам в течение года”, – отметил он.