В британских СМИ считают, что смена правительства в Украине отрицательно скажется на реформах и инвестиционном климате.

Об этом говорится в материале издания Financial Times.

“Смена украинского правительства на этой неделе спустя всего лишь шесть месяцев выполнения обязанностей вызвало опасения среди инвесторов и политических реформаторов в отношении того, что президент Владимир Зеленский отказался от своих усилий по перестройке экономики и борьбе с коррупцией”, – сказано в статье.

Отмечается, что Зеленский отстранил генпрокурора Руслана Рябошапка и министра финансов Оксану Маркарову, которые считаются “уважаемыми реформаторами”, а также Премьера Алексея Гончарука.

“Инвесторы скептически относились, в частности, к изгнанию Рябошапки, которого хвалили западные покровители Киева и не любили защитники взяточництва за попытку очистить коррумпированную прокуратуру. Украинские олигархи часто злоупотребляли судебной системой, преследуя интересы бизнеса и сводя счеты”, – говорится в материале.

При этом подчеркивается что смену правительства назвали “сомнительной” в инвестиционном банке Dragon Capital.

“После избрания г-на Зеленского иностранные инвесторы вкладывали деньги в украинский долг, убежденные его обещаниями модернизировать страну и бороться с коррупцией, и обнадеженные его министерской командой. Гривна укрепилась на 19 процентов по отношению к доллару США в прошлом году. В январе Украина продала 1,25 млрд евро долга с рекордно низкой доходностью 4,375 процента. Один из управляющих долговым портфелем сказал, что это “редкая страна, где происходят серьезные реформы”. Но после перестановок в четверг доходность облигаций выросла на полпроцента”, – сказано в статье.

Также наводятся слова экс-министра финансов Александра Данилюка, который заявил, что не понимает цели смены правительства. По его мнению, действия команды Президента только усугубляют ситуацию.



“Перед тем, как его выгнали, Рябошапка сказал украинским новостным агентствам, что “добился хорошего прогресса в деле ПриватБанка, и это побуждает некоторых людей двигаться быстро и цинично”, – подчеркивают в статье.