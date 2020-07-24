Об этом сообщают #Буквы.
Вечером в пятницу, 24 июля, на Южном вокзале столицы состоялся вечер памяти волонтера, руководителя организации “Дом милосердия Киев”, которая предоставляла помощь бездомным, Алексея Кучапина.
Место выбрано не случайно — многие лишенные жилья и средств для существования, которым Кучапин оказывал помощь, были обнаружены им на этом вокзале.
Организаторы мероприятия, организация “Бездомные UA”, предложили всем желающим в память о нем организовать раздачу бесплатной еды бездомным людям. Сам Алексей неоднократно проводил такие акции.
“Думаю это лучшее, что сейчас мы можем для него сделать!”, — отметил организатор акции Захария Керстюк.
Около 21 часа несколько десятков человек зажгли свечи и лампадки и почтили память Алексея минутой молчания.
После состоялась раздача еды нуждающимся.
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