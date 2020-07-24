На Южном вокзале Киева состоялся вечер памяти погибшего волонтера Алексея Кучапина, который посвятил жизнь помощи бездомным.

Об этом сообщают #Буквы.

Вечером в пятницу, 24 июля, на Южном вокзале столицы состоялся вечер памяти волонтера, руководителя организации “Дом милосердия Киев”, которая предоставляла помощь бездомным, Алексея Кучапина.

Место выбрано не случайно — многие лишенные жилья и средств для существования, которым Кучапин оказывал помощь, были обнаружены им на этом вокзале.

Организаторы мероприятия, организация “Бездомные UA”, предложили всем желающим в память о нем организовать раздачу бесплатной еды бездомным людям. Сам Алексей неоднократно проводил такие акции.

“Думаю это лучшее, что сейчас мы можем для него сделать!”, — отметил организатор акции Захария Керстюк.

Около 21 часа несколько десятков человек зажгли свечи и лампадки и почтили память Алексея минутой молчания.

После состоялась раздача еды нуждающимся.