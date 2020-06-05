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Смерть ребенка в нелегальном детсаду Запорожья: владелицу арестовали

В Запорожье суд взял под стражу владелицу нелегального детского сада, подозреваемую в убийстве годовалого ребенка. 

Пятница, 5 июня 2020, 18:38

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как сообщалось ранее, 29 мая в Запорожье в нелегальном детском саду, который устроили в квартире, умер годовалый ребенок. В полиции заявляли, что изъятая видеозапись камер наблюдения и следственные действия “позволили доказать причастность хозяйки нелегального детсада к совершению особо тяжелого умышленного преступления”. Речь идет об умышленном убийстве малолетнего ребенка — п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

5 июня фигурантка решением суда была помещена под стражу без права на залог.

“Шевченковский районный суд Запорожья удовлетворил ходатайство стороны обвинения об избрании подозреваемой в убийстве малолетнего ребенка пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога”, — сообщили в ведомстве.

  • В Харьковской области около 500 человек в течение суток искали пропавшую 6-летнюю девочку. Ребенка нашли мертвым.
Теги: діти, убийство,

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