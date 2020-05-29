В США взяли под стражу офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил темнокожего мужчину Джордж Флойд.

Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорит белому офицеру, что не может дышать.

Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Судмедэксперты подтвердили, что причиной смерти стало удушье.

После инцидента четверо сотрудников полиции, которые принимали участие в задержании Флойда, была уволены.

Cегодня, 29 мая, уполномоченный по вопросам общественной безопасности Миннесоты Джон Харрингтон сообщил журналистам, что одного из уволенных офицеров — Дерека Шовена — взяли под стражу. Именно этот полицейский прижимал Джорджа Флойда к земле коленом, что в результате привело к смерти мужчины.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз во время пресс-конференции в пятницу пообещал, что расследование дела об убийстве Флойда будет расследовано в скором времени, а офицеров, причастных к трагедии, будут наказаны.