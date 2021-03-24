В Министерстве охраны здоровья заявили, что причиной смерти военнослужащей в Одесской области, которая во вторник умерла в Одесской области после прививки вакциной Covishield, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Об это пишет пресс-служба ведомства.

“Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области – острая сердечно-сосудистая недостаточность. В нее также установлено атеросклеротический кардиосклероз. Об этом Министерству охраны здоровья (МОЗ) сообщили одесские врачи, которые делали вскрытие умершей”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы МОЗ.