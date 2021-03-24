Об это пишет пресс-служба ведомства.
“Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области – острая сердечно-сосудистая недостаточность. В нее также установлено атеросклеротический кардиосклероз. Об этом Министерству охраны здоровья (МОЗ) сообщили одесские врачи, которые делали вскрытие умершей”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы МОЗ.
- Сегодня ночью стало известно, что в Одесской области умерла военная по контракту. Два дня назад она была вакцинирована от COVID-19.
- Позже в Министерстве охраны здоровья заявили, что для установления точной причины смерти военнослужащей в Одесской области после того, как ей сделали прививку вакциной Covishield, назначена судебно-медицинская экспертиза.