#Буквы собрали всю имеющуюся информацию об исчезновении и гибели волонтера.

Кто такой Алексей Кучапин?

Алексею Кучапину было 39 лет. Он родился в Киеве, закончил Одесскую духовную семинарию. Согласно данным из открытых реестров, он был руководителем компаний ООО “ВЕСТБУД КС”, ООО “УКРБУД 08” и ООО “ТОРГОВЫЙ ДОМ “ПРОМИНВЕСТ”.

В 2017 году Кучапин зарегистрировал общественную организацию “Дом милосердия Киев”, которая, как сообщается на сайте ОО, оказывала помощь бездомным людям пожилого возраста и бездомным с инвалидностью.

Как он исчез?

Об пропаже Алексея стало известно в понедельник, 20 июля. Захария Керстюк, священник, волонтер и друг пропавшего сообщил, что он “исчез очень странным образом” 16 июля.

Так, Кучапин говорил, что собирается по делам в Днепр, однако так туда и не добрался, а также перестал выходить на связь и вышел из групп в социальных сетях, в которых волонтеры обсуждали помощь бездомным. Алексей сообщал родным, что намерен совершить поездку с помощью сервиса BlaBlaCar, однако вскоре стало известно, что он не пользовался им перед исчезновением.

На следующий день, 21 июля, сообщение об исчезновении волонтера опубликовала Национальная полиция Украины.

“Правоохранители Киева разыскивают мужчину, который более пяти суток не выходит на связь. Мужчина сообщил родным, что едет в город Днепр, и до сих пор его местонахождение неизвестно. В Деснянское управление полиции с заявлением об исчезновении киевлянина обратилась его жена. Она сообщила о том, что 16 июля ее муж — Кучапин Алексей Юрьевич, 1980 года рождения, выехал из дома на проспекте Лесном в город Днепр и до настоящего времени не вернулся”, — говорилось в сообщении.

После того, как появилось сообщение полиции о розыске Кучапина, Керстюк опубликовал в Facebook пост, в котором высказал опасения по поводу того, что с волонтером могло что-то произойти.

“Как сквозь землю человек провалился. Никаких зацепок! От слова совсем! Даже в фильмах такое не часто увидишь… Ни на каких камерах он замечен не был. Все средства связи были деактивированы на этапе Киева, с отключением всех локаций, и удалением изо всех групп/сетей! Сработали явно профессионалы, что еще больше нас всех (кто заботится о обездоленных) — удручает!”, — написал он.

Как обнаружили тело волонтера?

В среду, 22 июля, в полиции Киева сообщили, что Алексей был обнаружен мертвым.

“В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили тело пропавшего мужчины в квартире в Днепровском районе столицы. Во время предварительного осмотра тела криминалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти. Окончательная причина смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы”, — говорилось в сообщении столичного главка.

Сообщалось также, что событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией — естественная смерть.

В четверг, 23 июля, в полиции Киева рассказали детали произошедшего и проинформировали о результатах судмедэкспертизы.

“На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия: осмотрели помещения, тело мужчины, пообщались со свидетелями. Установлено, что эту квартиру умерший арендовал 15 июля. Владелец предупредил, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер. Однако затем арендатор на связь не выходил и двери не открывал. После этого владелец пытался попасть в квартиру, однако с внутренней стороны двери были вставлены ключи. Судебно-медицинский эксперт осмотрел тело умершего и внешних признаков насильственной смерти не обнаружил. При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, среди которых почерковедческая и психологическая”, — сообщили в главке.

В главке заверили, что при осмотре квартиры было установлено, что “обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений”.

Близкие волонтера не верят версии полиции, связанной с естественной смертью. Они считают, что мужчина был убит, а полиция заметает следы и скрывает тело.

Почему близкие считают, что Кучапина убили?

Еще до обнаружения тела Керстюк предполагал, что мужчину могли убить. В этом контексте он рассказывал о том, с чем была связана деятельность Кучапина в последнее время.

“Последнее время Леша активно занимался расследованием продаж детей на экспорт, и пытался помочь вырваться с рабства незаконно удерживаемым под эти “программы” девочкам-сиротам. Также он пытался возвращать отобранные у бабушек и инвалидов квартиры. И еще он критиковал социальный департамент КГГА за то, что они отмывали деньги на помощи бездомным, а помощи никакой во время карантина не оказывали. И многое многое другое. Он жил этим. Горел этим. Посвящал помощи обездоленным 24/7″, — написал он.

Волонтеру неоднократно угрожали, в том числе — полицейские

Ранее Керстюк упоминал о том, что он, Кучапин и другие волонтеры неоднократно получали угрозы в связи со своей деятельностью, не сообщая, от кого именно поступали угрозы:

“Все мы по много раз получали угрозы в свой адрес, в том числе и угрозы физической ликвидации, если не перестанем помогать бездомным. Но за столько лет помощи бездомным, мы давным давно уже привыкли к этим угрозам, и совсем не обращали на них внимание. Особенно во время карантина, когда на каждодневной основе мы кормили обездоленных сирот, инвалидов, стариков, душевнобольных, и прочих групп бездомных (часто бывало, что больше 1000 человек за один раз) на киевском ж/д-вокзале. Кто только нас не грозился убрать, а мы тихо шли, и делали свое дело”.

Когда стало известно о гибели волонтера, Керстюк опубликовал пост, в котором рассказал, что угрозы поступали, в том числе, от сотрудников правоохранительных органов. Имели место и инциденты, когда полицейские применяли к волонтерам силу.

“Как-то этой зимой, на вокзале лично ко мне подошёл полицейский (уровня зам.начальника), и сказал, что если мы не перестанем ходить на вокзал, то он сделает так, что ко мне со спины подойдет бездомный, заколет меня ножом, а они подадут обществу это как бытовой конфликт, мол я отказал ему в помощи — и тот отомстил. После этих слов, видя, что нас не удалось запугать, они стали нас уже силой вытеснять с вокзала и его периметров. Это было впервые за девять лет наших кормлений бездомных на вокзале, когда полиция не просто препятствовала нашей деятельности, но и применила к нам силу (брызгала газом в глаза/толкала/перекрывала дорогу и т.д.)”, — написал он.

Керстюк также указал на то, что собранная волонтерами информация не состыкуется с заявлениями полиции. Подозрения вызывают несостыковки в датах, неточная информация в пресс-релизах, связанных с обнаружением тела, а также поведение правоохранителей после смерти Кучапина.

Несостыковка в датах

Утром 23 июля Керстюк заявил, что мужчина пришел в квартиру, где вскоре обнаружили его тело, 20 июля — спустя 5 суток после пропажи, за день до обнаружения тела.

“20.07, он приходит на одну из квартир, которую снимал для освобождённых с рабства обездоленных людей, и тихонько там умираем (где он был пять суток, полиция тоже пока не объясняет)”, — написал он.

Полиция же заявляет, что Кучапин погиб за несколько дней до того, как его тело было найдено.

Загадочный визит полиции 20 июля и окровавленный диван

Керстюк заявил, что волонтеры узнали от жильцов дома, что в предполагаемый день смерти Алексея — 20 июля — полицейские приезжали в квартиру, где он погиб.

“После того, как волонтеры узнали о случившемся, и странном поведении полиции, они приехали на эту квартиру, по улице Комбинатной 25а, и рядом с мусоркой узнали диван, который стоял в этой квартире, где волонтеры часто бывали ранее. Этот диван был весь окровавленный, кровь даже стекала еще с него. От жильцов дома волонтеры узнали, что полиция приезжала сюда поздно вечером 20.07, и никому об этом не сообщила. Тело полиция вынесла с квартиры около 2:00 ночи уже 21.07, а диван вынесли какие-то люди около 3:00. Также квартира вся полностью вымыта и вычищенная, там сейчас как в операционной”, — сообщил волонтер.

Проблемы с опознанием тела и смена следователя

22 июля родственников и адвокатов не допустили к опознанию тела Алексея без следователя. На следующий день следователь был сменен, доступ к телу так и не был предоставлен.

“Ни родственников, ни адвоката, ни независимых экспертов, ни международных правозащитников, ни журналистов — к телу не допустили. Наш знакомый, с главка, который безуспешно пытался помочь решить этот вопрос, сказал, что тело лежит уже порезанное. Когда мы сказали это следователю, он фыркнул в ответ, что было проведено уже вскрытие, а потом снова пропал. А когда появился, то сказал, что он уже не следователь. Всего за сутки кто-то сменил следователя”, — написал Керстюк.

В связи с тем, что опознание не было проведено до вскрытия, близкие считают, что тело погибшего было “изрезано и зашито” с целью скрыть возможные следы убийства.

“Тело изувечено уже настолько, что понять как Леша был убит, уже почти не представляется возможным”, — указал друг погибшего.

Записка и таблетка были обнаружены не сразу

По словам адвоката семьи Кучапина, изначально в материалах дела не было указаний о записке и таблетках, обнаруженных в квартире. Это отражено и в пресс-релизах полиции.

Ответ полиции на обвинения

На фоне появившихся сообщений, в которых действия полиции ставятся под сомнение, главк опубликовал пост с дополнительными разъяснениями.

В частности, было сообщено, что тело Кучапина было обнаружено 21 июля полицейскими, прибывшими на вызов. Кто и по какой причине вызвал правоохранителей по этому адресу, не сообщается.

Также полиция Киева прокомментировала информацию об окровавленном диване, заявив, что следы на нем связаны с процессом разложения тела, ведь мужчина погиб за несколько дней до обнаружения тела.