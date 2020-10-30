30 октября около 16:00 в Киеве на Майдане Независимости произошла масштабная авария. Автомобиль влетел в толпу и протаранил несколько припаркованных автомобилей.

#Буквы рассказывают, что известно об аварии в настоящее время

В Патрульной полиции сообщили, что водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу. Затем авто выехало на проезжую часть, протаранило не менее 4 авто и остановилось.

Погибли два человека, еще трое получили травмы.

Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Позже появилась информация, что водитель был трезв. На видео зафиксировали его тестирование с помощью драгера.

После тестирования мужчина отметил, что накануне пережил операцию. Это могло спровоцировать аварию. Он находится в шоковом состоянии и не может объяснить, что случилось.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook сообщил, что пострадавших четверо. Их госпитализировали.

Водитель Юрий Н. задержан. Он сообщил полиции, что потерял сознание и контроль над управлением авто. У него отобрали биологические образцы для выявления наркотиков или лекарственных средств в организме.

Следователи готовятся вручить мужчине подозрение по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса – нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек.

Геращенко напомнил, что в правилах дорожного движения четко написано, что водитель не может управлять транспортным средством, если находится под действием лекарственных средств, снижающих внимание и скорость реакции.

По данным СМИ, за рулем Land Rover находился экс-чиновник Юрий Назаренко. В 2007 году он работал руководителем аппарата Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а уже через два года стал членом этой комиссии. Также Назаренко занимал должность главы коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины.

В Офисе генпрокурора отметили, что начато досудебное расследование по факту масштабной ДТП в центре Киева со смертельным исходом (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Очевидец рассказал #Буквам, что следователи прибыли через 50 минут после ДТП. Патрульные пытались удержать свидетелей к их приезду. Киевлянин возмущен, что полицейские работали крайне не слаженно.

Сейчас место ДТП выглядит жутки. Людям со слабой психикой лучше воздержаться от просмотра видео!