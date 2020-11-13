Об этом #Буквам сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Оксана Блищик.
“Четыре человека в общем сбили. Двое в больнице. Двое погибли”, – сказала она.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сегодня около 8 утра автомобиль со знаками службы такси “Uber”, водитель которого потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил пешеходов.
“По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулём и просто заснул”, – добавил он.
ОБНОВЛЕНО
В пресс-службе уточнили, что правоохранители установили, что водитель автомобиля Hyundai Sonata столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai Elantra, выехал на автобусную остановку и врезался в киоск. В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя местная жительница скончалась в карете “скорой”. Еще два человека госпитализированы.
Прибор драгер показал, что водитель, 1997 года рождения, не был в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Правоохранители проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить обстоятельства и причины этого трагического события.
- 30 октября около 16:00 в Киеве на Майдане Незалежности произошла масштабная авария. Автомобиль влетел в толпу и протаранил несколько автомобилей.
- По предварительным данным, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Незалежности и въехал в толпу. Затем авто выехало на проезжую часть, протаранило не менее 4 авто и остановилось. Погибли два человека, еще четверо получили травмы.