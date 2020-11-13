В Киеве на Кольцевой улице произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека.

Об этом #Буквам сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Оксана Блищик.

“Четыре человека в общем сбили. Двое в больнице. Двое погибли”, – сказала она.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сегодня около 8 утра автомобиль со знаками службы такси “Uber”, водитель которого потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил пешеходов.

“По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулём и просто заснул”, – добавил он.

ОБНОВЛЕНО

В пресс-службе уточнили, что правоохранители установили, что водитель автомобиля Hyundai Sonata столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai Elantra, выехал на автобусную остановку и врезался в киоск. В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя местная жительница скончалась в карете “скорой”. Еще два человека госпитализированы.

Прибор драгер показал, что водитель, 1997 года рождения, не был в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Правоохранители проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить обстоятельства и причины этого трагического события.