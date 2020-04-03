Верховный суд оставил в силе решения судов предыдущей инстанции касательно заключения на 10 лет виновников ДТП в Харькове - Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

“3 апреля 2020 года коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников А. Зайцевой и Г. Дронова, каждый из которых получил наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года”, – говорится в сообщение.

Полный текст постановления по делу № 640/1664/18 (производство № 51-5692км19) будет объявлено 8 апреля 2020 года в 16:00.

Следует отметить, что таким образом, Зайцева и Дронов окончательно осуждены к лишению свободы на 10 лет.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове со стороны Центрального рынка ехал автомобиль Volkswagen Touareg. В это время по улице Сумской двигался Lexus, за рулем была 20-летняя девушка. На перекрестке возле “Пузатой хаты” автомобили столкнулись. Lexus отбросило на толпу пешеходов, которые собирались переходить дорогу. В итоге 5 человек погибли на месте. Позже скончалась еще одна пострадавшая.