В Украину выехала первая группа пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Польше. Домой возвращаются 24 украинца.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он уточнил, что в польских больницах остаются 26 украинских граждан.

“ДТП в Польше: при содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой”, – отметил Николенко.

В свою очередь в МВД Украины сообщили, что 14 украинцев, пострадавших в ДТП, находятся в тяжелом состоянии.

Раненых разместили в шести больницах Подкарпатского воеводства.

Пассажиры, которые не травмировались, были доставлены в одно из общежитий в Ярославе. Детей среди пострадавших не было.

Как известно, ДТП произошло 6 марта, в 00:50 по киевскому времени, вблизи города Радымно Подкарпатского воеводства, в 30 км от границы с Украиной.

В аварию попал украинский рейсовый автобус, в котором находились 57 украинцев. Шесть человек погибли, еще 39 были доставлены в больницы.

На месте трагедии работали польские спасательные службы: более 100 спасателей, Государственная медицинская спасательная служба, 30 полицейских и представители Красного креста.

Также к спасению украинцев была привлечена тяжелая техника, вертолет и дроны.

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.