Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.
Очевидцы смогли снять на видео момент тестирования мужчины с помощью драгера. Устройство не обнаружило в организме виновника ДТП алкоголя.
После тестирования мужчина отметил, что накануне пережил операцию. Это могло спровоцировать аварию. Он находится в шоковом состоянии и не может объяснить, что случилось.
Напомним, что 30 октября около 16:00 в Киеве на Майдане Независимости произошла масштабная авария. Автомобиль влетел в толпу людей и протаранил несколько припаркованных автомобилей.
По предварительным данным, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей. Затем авто выехало на проезжую часть, протаранило не менее 4 авто и остановилось.
- 28 октября возле станции метро “Выдубичи” в Киеве автобус выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. На вызов выехали врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП.