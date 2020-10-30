Водитель автомобиля Land Rover, который около 16:00 30 октября в Киеве на Майдане Независимости въехал в толпу и протаранил несколько автомобилей, был трезв. Погибли два человека, еще трое получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Очевидцы смогли снять на видео момент тестирования мужчины с помощью драгера. Устройство не обнаружило в организме виновника ДТП алкоголя.

После тестирования мужчина отметил, что накануне пережил операцию. Это могло спровоцировать аварию. Он находится в шоковом состоянии и не может объяснить, что случилось.

Напомним, что 30 октября около 16:00 в Киеве на Майдане Независимости произошла масштабная авария. Автомобиль влетел в толпу людей и протаранил несколько припаркованных автомобилей.

По предварительным данным, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей. Затем авто выехало на проезжую часть, протаранило не менее 4 авто и остановилось.