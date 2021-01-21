Пожар в доме престарелых в Харькове мог возникнуть из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным правоохранителей, пожар возник в частном пансионате для пожилых людей “Золотое время” в Холодногорском районе Харькова.

В нем погибли 15 человек, 11 – пострадали.

“Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами”, – говорится в сообщении.

Харьковская областная прокуратура уже начала уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, что повлекло гибель людей (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

На месте трагедии находится руководство областной прокуратуры.

Начаты первоочередные следственные действия. К осмотру места происшествия привлечены специалисты Национального научного центра “Институт судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С.Бокариуса” и Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Как известно, в Харькове сегодня возник пожар в двухэтажном доме престарелых (на втором этаже) на площади 100 м. кв. Спасатели обнаружили тела 15 погибших.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров “немедленно разобраться в ситуации”, срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева “для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем”.

Впоследствии премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство соберется на внеочередное заседание из-за пожара для создания такой комиссии.