Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Всем четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.
“Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога четырем лицам, которые подозреваются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УК Украины)”, – сказано в сообщении.
Мера пресечения была избрана в отношении: собственника сгоревшего здания Славика Акопяна; арендатора Вячеслава Кравченко, его жены Ольги, фактически руководившей заведением, а также администратора Игоря Мирончука (не был трудоустроен там официально), информирует агентство “Интерфакс-Украина”.
Подозреваемые и защита просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или, в случае содержания под стражей, определить посильный залог.
По данным следствия, арендатор дома и его жена – основатели общественной организации, “цель которой – содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов”. Стоимость пребывания в сгоревшем пансионате оценивалась в среднем в 15 тысяч грн.
Пожар в Харькове
Около 15 часов в четверг, 21 января, в доме на ул. Нижняя Гиивская, 150Б в Харькове произошел пожар. Как выяснилось, в этот дом был оборудован под пребывания пожилых людей.
Во время пожара внутри находились около 30 человек. В результате пожара погибли 15 человек, еще 5 пострадали (2 в состоянии средней тяжести, 3 — в удовлетворительном).
Причину пожара установит следствие. Накануне были озвучены версии о неосторожном обращении с электронагревательными приборами, а также о возможной связи с недавним ремонтом газового оборудования в доме.
Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров “немедленно разобраться в ситуации”. С этой целью создана государственная комиссия под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Комиссия будет установить причины этой трагедии и разработать механизмы предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.
В Харькове объявили 22 января Днем траура по погибшим в результате пожара.
- Пансионат для пожилых людей “Золотое время” в Харькове, во время пожара в котором погибли 15 человек, не был зарегистрирован и действовал незаконно.
- Правоохранители задержали четырех подозреваемых в нарушении норм пожарной безопасности, что привело к пожару в пансионате для пожилых людей “Золотое время” (владельца домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат; арендатора дома и его жену – директора частного предприятия, которая фактически руководила учреждением; администратора).
- Следователи проверяют такие основные версии: пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня); пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами; пожар возник в результате замыкания электросети.