Киевский райсуд Харькова в субботу избрал меру пресечения четверым подозреваемым по делу о смертельном пожаре с многочисленными жертвами в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время".

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Всем четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.

“Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога четырем лицам, которые подозреваются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УК Украины)”, – сказано в сообщении.

Мера пресечения была избрана в отношении: собственника сгоревшего здания Славика Акопяна; арендатора Вячеслава Кравченко, его жены Ольги, фактически руководившей заведением, а также администратора Игоря Мирончука (не был трудоустроен там официально), информирует агентство “Интерфакс-Украина”.

Подозреваемые и защита просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или, в случае содержания под стражей, определить посильный залог.

По данным следствия, арендатор дома и его жена – основатели общественной организации, “цель которой – содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов”. Стоимость пребывания в сгоревшем пансионате оценивалась в среднем в 15 тысяч грн.

Пожар в Харькове

Около 15 часов в четверг, 21 января, в доме на ул. Нижняя Гиивская, 150Б в Харькове произошел пожар. Как выяснилось, в этот дом был оборудован под пребывания пожилых людей.

Во время пожара внутри находились около 30 человек. В результате пожара погибли 15 человек, еще 5 пострадали (2 в состоянии средней тяжести, 3 — в удовлетворительном).

Причину пожара установит следствие. Накануне были озвучены версии о неосторожном обращении с электронагревательными приборами, а также о возможной связи с недавним ремонтом газового оборудования в доме.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров “немедленно разобраться в ситуации”. С этой целью создана государственная комиссия под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Комиссия будет установить причины этой трагедии и разработать механизмы предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.

В Харькове объявили 22 января Днем траура по погибшим в результате пожара.