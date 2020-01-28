В Китае из-за распространения смертельного коронавируса 2019-nCoV введены беспрецедентные меры безопасности: частично или полностью карантинные мероприятия внедрены в ряде городов провинции Хубэй.

Об этом сообщает издание Vox.

Стоит отметить, что обязательное ограничение на передвижение людей, которые могли подвергнуться воздействию вируса, – довольно распространенная мера реагирования в подобных ситуациях. Но меры, которые предпринимают власти Китая, не имеют аналогов по своим масштабам.

Так, 23 января власти ввели ограничения на поездки в три города – Ухань, Хуанган и Эчжоу, где проживают около 20 миллионов человек. В течение последующих нескольких дней карантин был распространен на другие провинции и города и в общей сложности затронул более 50 миллионов человек.

В указанных населенных пунктах было приостановлено транспортное сообщение, авиаперелеты и так далее. Кроме того, в Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию туров.

“Это мать всех карантинов. Я никогда не мог себе такого представить”, – отметил в комментарии The Washington Post историк медицины из Мичиганского университета Говард Маркел.

Издание Vox обнародовало фотоподборку, дающую представление о том, что происходит сейчас в стране.

На снимках, в частности, запечатлены опустевшие улицы китайских городов, а также люди в масках и защитных костюмах.

Женщина в защитной маске едет на велосипеде по пустой дороге в китайском Ухане – городе, который считается источником вируса.

Мужчина распыляет дезинфицирующее средство.

Рабочие дезинфицируют правительственное здание в городе Ханчжоу, расположенном в китайской провинции Чжэцзян.

Женщина проверяет температуру своему сыну в городе Ухань.

Техника на месте строительства временного полевого госпиталя в Ухане. Ожидается, что больница будет построена в течение ближайшей недели и сможет вместить 1300 больных.

Медицинский персонал Union Hospital в Ухане.

На фабрике в Наньтуне (китайская провинция Цзянсу) изготовляют защитные костюмы.

Полицейский измеряет температуру водителю на контрольно-пропускном пункте на окраине города Ухань.

Пассажиры метрополитена в Гонконге надевают маски на фоне сообщений о появлении в регионе коронавируса.

Группа женщин в защитных масках занимаются спортом в Ухане.

Человек в защитном костюме несет сбежавшую саламандру, только что пойманную на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане. Предположительно, именно этот оптовый рынок морепродуктов мог стать источником вируса.

Охранник стоит возле оптового рынка морепродуктов Хуанань в Ухане.