Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что смертность вследствие заражения коронавирусом COVID-19 на территории Европы может вырасти в 4 – 5 раз, в сравнении с показателями за апрель.

Об этом заявил директор ВОЗ по европейскому региону Ханс Клюге.

Он пояснил, что рост летальных случаев вследствие заражения COVID-19 будет связан с частичным или полным снятием карантинных ограничений.

Клюге отметил, что сейчас в Европе растет количеств новых случаев заражения в сутки. В сравнении с апрелем, цифры в 2 – 3 раза выше, в зависимости от страны. При этом, смертность сократилась в пять раз.

Он пояснил такую тенденцию тем что больше делают тестов, а значит – выше выявляемость заразившихся. Поскольку много случаев среди молодых и здоровых людей – смертность низкая.

Однако сейчас люди разных поколений все больше будут проводить время в закрытых помещениях, что может привести к росту смертности.

“Прогнозы, основанные на эпидемиологических моделях, не дают повода для оптимизма. В случае длительного ослабления ограничений в январе 2021 года ежедневные показатели смертности будут в 4-5 раз выше, чем в апреле”, – сказал Клюге.

Он выступает за введение более жестких ограничений во многих европейских странах.

Клюге сделал акцент на том, что такие простые меры, как ношение защитных масок и социальное дистанцирование могут сохранить 281 тысяч жизней в 53 странах.

“Эти прогнозы только подтверждают то, о чем мы говорили все это время: пандемия не отступит сама по себе, но мы можем этого добиться”, – резюмировал представитель ВОЗ.