Представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что за последние недели в некоторых странах Европы смертность вследствие заражения коронавирусом COVID-19 выросла на 40%.

Об этом сообщает ВВС.

Она пояснила, что в последнее время в странах Европы наблюдается как динамичный, интенсивный и тревожный рост новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, так и растет смертность вследствие заражения им.

Наиболее тревожная ситуация сейчас в Британии, Испании, Нидерландах, России и Франции.

Так, суточное количество смертей в Европе от COVID-19 выросла почти на 40%. Такая цифра получилась после сравнения показателей смертности за две последние недели. При этом, количество новых случаев инфицирования выросло на треть.

Представительница ВОЗ выразила обеспокоенность в связи с переполненностью лечебных учреждений тяжелобольными пациентами с COVID-19 несмотря на в целом более эффективное управление возможностями больничных фондов.

“Проблема в том, что отделения интенсивной терапии в больницах начинают заполняться очень больными людьми, то есть с тяжелой формой заражения”, – предупредила она.

Резкий скачек смертности произошел и в Италии: за последние сутки сообщили о 221 смерти вследствие COVID-19.

Харрис сказала, что эффективность новых ограничений, введенных в ряде европейских стран, может быть проанализирована только через две недели из-за “запаздывания”.

Чтобы сдержать негативную динамику заражения коронавирусом, в России ввели обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, на стоянках, в лифтах. Во Франции собираются продлить действие комендантского часа. В Британии призвали граждан, которые уже переболели коронавирусом, беречься, так как выработанный иммунитет может действовать только несколько месяцев. В Словакии проводят массовое тестирование всего населения. В Чехии ввели комендантский час.