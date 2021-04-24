В Ізраїлі вперше за 10 місяців не було зареєстровано нових щоденних смертей від COVID-19.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я, число загиблих від коронавірусу в країні за останню добу не змінилося і склало 6346 осіб.

В останній раз Ізраїль повідомляв про нульові випадки смерті від COVID-19 в кінці червня минулого року, після того як заходи ізоляції приборкали першу хвилю інфекцій.

Спалах в Ізраїлі послабився після свого піку в січні цього року. Через місяць ізраїльський уряд почав послабляти обмеження, оскільки вакцинальна кампанія проти COVID-19 в країні стала ширшою.

Наразі в Ізраїлі найвищий рівень вакцинації в світі. 22 квітня країна досягла рубежу в п’ять мільйонів вакцинацій проти COVID-19.