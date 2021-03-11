В Национальной академии наук Украины использовали мировой опыт математического моделирования для прогнозирования динамики заболеваемости и смертности вследствие заражения коронавирусом COVID-19.

Согласно прогнозу, смертность от COVID-19 в Украине может достичь пика к концу марта.

Чтобы создать такой прогноз, ученые использовали статистические данные о динамике пандемии на территории Украины и стран Европы. При этом, использовалась математическая модель SEIR–U.

Эксперты пришли к мнению, что смертность вследствие заражения COVID-19 в Украине продолжает увеличиваться и через 2-3 недели может достичь пиковых значений осенней волны.

В частности, осенью 2020 года, когда было объявлено о второй волне коронавируса в Украине, количество больных ежедневно росло на более чем 15 тысяч человек.

На сегодняшний день динамика распространения коронавируса негативная. Так, с начала месяца стремительно растет количество новых случаев заражения, госпитализаций и смертность во всех регионах. В прогнозе сказано, что среднее количество новых случаев заражения возросло до 7,4 тыс. в день, а количество летальных случаев – до 147.

“Смертность продолжает расти. И через 2 – 3 недели может достичь пиковых значений осенней волны. Согласно прогнозированным расчетам, среднее количество новых случаев будет 8,3 тыс. 11 – 17 марта и 9,9 тыс. 18 – 24 марта”, – говорится в выводах прогнозирования.

В сравнении с осенней волной, сейчас больше смертельных случаев и более сложное течение болезни среди людей среднего возраста.