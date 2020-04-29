Об этом сказано на сайте американской медиакомпании CNN.
Сообщается, что данные представлены Университетом Джона Хопкинса. Согласно этим данным, менее чем за три месяца эпидемии в США от коронавируса умерло больше, чем военнослужащих во время войны во Вьетнаме.
Отметим, что число погибших в войне во Вьетнаме составило 58 220 человек, причем боевые действия продолжались более 10 лет.
Согласно подсчетам Джона Хопкинса в Соединенных Штатах, от коронавируса всего за 82 дня умерли, по меньшей мере, 58 365 человек.
Напомним, первый смертельный случай от коронавируса США произошел 6 февраля.
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