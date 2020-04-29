Смертность в результате заражения коронавирусом COVID-19 может быть на 60 % выше, чем это прогнозировалось ранее.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Такие данные в издании аргументировали анализом реальной и прогнозируемой смертности от коронавируса в 14 странах мира. К примеру, по прогнозу, в этих странах в результате заражения должны были умереть 77 тысяч человек. Реально же, смертность составила 122 тысячи.

Если бы аналогичный коэффициент можно было применить к смертности во всем мире, то количество летальных случаев выросло бы с 201 тысячи до 318 тысяч.

В ходе анализа издание сравнило общую смертность в указанных странах в марте и апреле этого года, сравнив их с показателями смертности в 2015 и 2019 годах соответственно.

Во всех анализируемых странах, за исключением Дании, число случаев смерти превышает официальные показатели смертности от коронавируса. Точность официальной статистики смертности от вируса ограничена тем, насколько эффективно страна проверяет людей для подтверждения случаев заражения.

Некоторые страны, включая Китай, ретроспективно пересмотрели число смертей от коронавируса, сравнив их с прогнозируемыми.

Анализ показал, что в Бельгии общая смертность возросла на 60%, в Испании – на 51%, в Нидерландах – на 42%, во Франции – на 34%. Это показатели в сравнении с теми же периодами, но в 2015 и в 2019 годах.

В материале напомнили, что это показатели, которые показывают общий уровень смертности в странах, а не количество летальных случаев от коронавируса.

Наблюдение показало, что избыточная смертность наиболее резко возросла в местах, где наблюдаются самые сильные вспышки COVID-19, что свидетельствует о том, что большинство этих смертей могут быть напрямую связаны с вирусом.

В условиях эпидемии смертность значительно возросла в городах, где наиболее распространены вспышки коронавируса.

В Ломбардии (Италия), смертность во время эпидемии коронавируса на 155% выше, чем в аналогичные периоды в прошлом.

“Если мы хотим понять, как разные страны отреагировали на растущую пандемию и как это повлияло на здоровье населения, лучший способ – это подсчитать избыточную смертность”, – сказал Дэвид Леон, профессор эпидемиологии Лондонской школы гигиены.