Ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) на одной из популярных социальных платформ опубликовал видео с молодыми студентками.

Об этом в Facebook написала бывшая и. о. главы МОЗ Украины Ульяна Супрун.

“Днями мне сбросили странное и оскорбительное видео, в котором смесь сексизма, объективации, похоти и нездорового хвастовства своими деньгами. В нем взрослый мужчина в окружении молодых девушек и с кучей долларов в руках говорит, что богатые мужчины не бывают старыми”, – написала Супрун.

Это видео с Михаилом Поплавским – ректором Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ), который занимает эту должность с 1993 года.

Так, на популярном ресурсе TikTok Михаил Поплавский опубликовал короткий видео-ролик, в котором он стоит с пачкой долларов у руках и с двумя молодыми девушками рядом. В ролике Михаил Поплавский “дает совет”: “Богатые мужчины старыми не бывают”.



Михаил Поплавский в различных интервью открыто заявляет, что “обожает студенток, любит их”.

“Ирина Билык как-то говорила: “Михал Михалыч такой шалун!”.. Я любвеобильный мужчина, я люблю это дело… Самое главное – можно бросить пить и курить, но секс, если забросить, то слишком сложно начать. Я советую всем мужчинам – не забрасывайте секс – это жизнь”, – заявил Поплавский в интервью Екатерине Осадчей.

По словам Ульяны Супрун, Михаил Поплавский замешан в злоупотреблении служебным положением.

Например, он взял в аренду три элитных авто: Mercedes-Benz Maybach S 560, Mercedes-Benz S 500 4MATIC, Mercedes-Benz GLS 350. Владельцем этих авто является университет Поплавского.

А еще в 2015 году Михаил Поплавский получил три займа от университета: 3 млн грн, 2 млн грн, 2,09 млн грн.

Есть информация о фейковом учебном заведении, которое основал Поплавский со своим сыном. Обучение в нем платное, но оказалось, что университет существовал только на бумаге, а по юридическому адресу были многоэтажные дома.

Ульяна Супрун заявляет, что за свое непристойное поведение, когда Поплавский публично обнимает и целует студенток, “в цивилизованных странах уже бы давно получил несколько судебных исков”.