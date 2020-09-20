Бывшего главу СБУ и главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко выдвинули кандидатом в мэры Киева.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

“Согласно единогласному решению полномочной конференции, председатель политической партии “Сила и Честь” Игорь Смешко стал кандидатом от партии на должность мэра столицы Украины – города Киева”, – говорится в сообщении.

Также партия представила свою первую пятерку кандидатов в депутаты. Кроме Смешко туда вошли:

Инна Новак – основатель и управляющий партнер группы компаний Grant Thornton в Украине (входит в состав Grant Thornton – одной из крупнейших аудиторских, консалтинговых сетей мира и объединяет свыше 56 тыс. сотрудников более чем в 140 странах), была депутатом Киевсовета в 2008–2014 годах;

Владимир Тимошенко – доктор юридических наук, генерал-лейтенант, профессор кафедры правового обеспечения Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского;

Людмила Яценко – доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального института рака Минздрава Украины;

Юрий Прокофьев – генерал-майор, кандидат педагогических наук, академик Академии инженерных наук Украины, замглавы партии “Сила и честь”.

Игорь Смешко был начальником Главного управления военной разведки Министерства обороны в в 1997-2000 гг., заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2002-2003, а с 2003 по 2005 возглавлял СБУ.

В 2019 году на выборах президента Смешко набрал 1,14 миллиона голосов (6,04%) и занял шестое место.