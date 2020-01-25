Американские СМИ опубликовали аудиозапись, на которой слышно, как человек с голосом, похожим на голос президента Дональда Трампа, требует уволить посла США в Украине Мари Йованович.

Об этом сообщает телеканал ABC.

Предположительно, в этом разговоре участвовали сам Трамп, его советник и адвокат Рудольф Джулиани, а также его партнеры – Лев Парнас и Игорь Фруман.

Разговор состоялся в апреле 2018 года во время ужина в Trump International Hotel.

На записи Парнас и Фруман говорят Трампу, что Йованович негативно о нем отзывается.

“Самая большая проблема там (в Украине, – ред.), я думаю, то, с чего нам нужно начать, это то, что мы должны избавиться от посла. Она все еще осталась от администрации Клинтон… Она в основном ходит и говорит всем: “Подождите, его привлекут к ответственности, просто подождите”, – говорит якобы Парнас. “Избавьтесь от нее! Уберите ее завтра. Мне все равно. Уберите. Ок? Сделайте это”, – сказал мужчина с голосом, похожим на Трампа.

По словам инсайдеров, автор записи – Фруман.

Журналисты АВС запросили комментарий в Белом доме, где информацию о разговоре президента не отрицала, отметив, что лидер страны имеет право увольнять членов собственной администрации, которые не поддерживают его политику.

“Каждый президент в нашей истории имел право увольнять людей, которые не поддерживают его повестку дня и его политику, в его администрации”, – сказала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.