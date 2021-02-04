Об этом сообщает агентство Reuters.
Сербские власти приказали немедленную провести очистку водохранилища.
По словам местного активиста Синисы Лаковича, мусор покрывает около 20 000 кубических метров.
“Это не недавняя проблема, а проблема нескольких десятилетий, вызванная стихийными свалками”, – сказал Синиса.
А местные жители считают такое состояние озера “экологической катастрофой”.
Министр окружающей среды страны Ирена Вуйович заявила, что очистка озера начнется в конце этой недели.
Причиной такого накопления мусора стали проливные дожди, которые смывали отходы со склонов в водохранилище.
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