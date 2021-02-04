Об этом сообщает агентство Reuters.

Сербские власти приказали немедленную провести очистку водохранилища.

По словам местного активиста Синисы Лаковича, мусор покрывает около 20 000 кубических метров.

“Это не недавняя проблема, а проблема нескольких десятилетий, вызванная стихийными свалками”, – сказал Синиса.

А местные жители считают такое состояние озера “экологической катастрофой”.

Министр окружающей среды страны Ирена Вуйович заявила, что очистка озера начнется в конце этой недели.

Причиной такого накопления мусора стали проливные дожди, которые смывали отходы со склонов в водохранилище.