В Сербии озеро Потпецко превратилось в огромную мусорную свалку. Теперь этот мусор угрожает засорить плотину гидроэлектростанции.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Сербские власти приказали немедленную провести очистку водохранилища.

По словам местного активиста Синисы Лаковича, мусор покрывает около 20 000 кубических метров.

“Это не недавняя проблема, а проблема нескольких десятилетий, вызванная стихийными свалками”, – сказал Синиса.

А местные жители считают такое состояние озера “экологической катастрофой”.

Министр окружающей среды страны Ирена Вуйович заявила, что очистка озера начнется в конце этой недели.

Причиной такого накопления мусора стали проливные дожди, которые смывали отходы со склонов в водохранилище.