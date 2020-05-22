Адаптивный карантин предусматривает, что в городе Киеве второй этап смягчения установленных ранее ограничений стартует в субботу, 23 мая.

#Буквы собрали информацию о том, что и когда возобновит работу.

11 областей Украины и город Киев не готовы перейти ко второму этапу снятия ограничений карантина, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Столица по одному из требований не проходит, потому не может перейти ко второму этапу смягчения.

Среднестатистическое количество больных на коронавирус в столице составляет 15 случаев на 100 тысяч населения. Рекомендация МОЗ – 12 пациентов на 100 тысяч населения.

По двум другим критериям, количеству сделанных ПЦР-тестов в сутки и заполненность больниц на 50%, у МОЗ претензий к Киеву нет.

Наземный общественный транспорт

Ожидается, что транспорт начнет работать 23 мая с 12 часов дня. До 12 можно будет ездить по спецпропускам.

В наземном общественном транспорте оплата будет осуществляться с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки любой платежной системы.

Общественный транспорт после выхода из карантина будет перевозить не более 50% от количества пассажиров, на которое он рассчитан.

Контроль за количеством пассажиров будет осуществлять полиция и муниципальная охрана. Водители, кондукторы и пассажиры обязаны соблюдать карантинные меры – быть в масках или респираторах.

Всем сотрудникам компании-перевозчика каждый день в обязательном порядке должны измерять температуру. Те, у кого температура выше 37,2 или есть признаками ОРЗ, допускаться к работе не будут.

Метро

Метро в столице возобновит работу в понедельник, 25 мая.

После возобновления работы подземки пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом.

Платить за проезд на турникетах можно будет:

KyivSmardCard;

Карточкой метро (до 31.03.2021)

Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;

Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

Мобильным приложением KyivSmardСard;

Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Пассажиры смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета в течение месяца с даты возобновления работы метро.

Торговля

23 мая в столице возобновят работу промышленные рынки и большие магазины площадью до 1000 м кв.

С 25 мая планируется открыть сельскохозяйственные ярмарки.

Спортзалы

1 июня в столице заработают спортзалы и фитнес-центры.

На время карантина запрещена эксплуатация бассейнов, использование многоразовых полотенец, размещение в залах рекламных брошюр, функционирование спа, детских комнат, проведение занятий в группах больше 10 человек в видах спорта, которые предусматривают физический контакт.

Тренажеры для кардио, которые предусматривают долгие занятия, должны быть размещены не ближе чем за 2,5 метра друг от друга.

Работники спортивных учреждений должны быть одеты в средства защиты. Администрация обязуется обучить работников использованию средств защиты и обеспечить персонал пятидневным запасом этих средств, а также временно отстранить сотрудников из группы риска.

Работники спортивных учреждений обязаны: дезинфицировать руки антисептиками не реже, чем раз в 2 часа, а также воздерживаться от контактов с людьми, имеющими признаки респираторных заболеваний.

Образовательные учреждения

В Киеве откроют сады и школы не раньше, чем за 10-14 дней после решения Правительства. Планируется, что это будет 1 июня.

Детсады будут принимать детей в порядке, определенном администрацией.

За парты школ вернуться только ученики 11 классов, которым предстоит сдача ВНО.

Также вернутся на учебу студенты-выпускники профессионально-технических учреждений и высших учебных учреждений.

Детские и спортивные площадки

23 мая откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях.

Пляжи

Пляжный сезон планируют открыть с 1 июня, если произойдет ослабление карантинных мероприятий и соответствующее решение примет правительство и КГГА.

1 июня планируют 5-7 пляжей открыть. Через неделю – остальные.

Зоопарк

В субботу, 23 мая, в Киеве планируют открыть зоопарк после первой очереди реконструкции.

Зоопарк будет работать с соблюдением санитарных норм и мер безопасности, в режиме городского парка.

Без маски вход на территорию запрещен. На входе посетителям будут измерять температуру. Установили дезинфекторы для рук. Количество людей, которые одновременно будут находиться на территории зоопарка, будет ограничено.

Футбольные матчи

22 мая состоялся первый футбольный матч после двухмесячного карантина.

Матч между львовским “Рухом” и киевским “Динамо” прошел в столице Украины в 14:00 на стадионе имени Валерия Лобановского.

Крупногабаритный транспорт

С 18 мая в Киеве ограничили въезд крупногабаритного транспорта.

Ограничение устанавливается на четырех въездах в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе, и будет оно действовать в утренние и вечерние часы: утром с 07:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00.

Как известно, Украина будет выходить из карантина в пять этапов.

Первый этап ослабления адаптивного карантина начнется уже 22 мая: позволят работу общественного транспорта и внутриобластных железнодорожных перевозок, проведения религиозных (1 человек на 10 кв. метров) и спортивных (до 50 человек без зрителей) мероприятий, а также работу гостиниц, но с ограничениями .

На втором этапе, который начнется 25 мая правительство позволит восстановить работу метрополитенов, но при условии использования масок и респираторов. Также планируется открыть детские сады.

Третий этап ослабления начнется в стране с 1 июня. На третьем этапе будет восстановлена ​​работа фитнес-центров и учебных заведений, но при условии занятий в группах до 10 человек. Также позволят межобластные железнодорожные перевозки.

В рамках четвертого этапа смягчение карантина, который начнется с 10 июня, разрешат работу кафе и ресторанов в помещениях, работу учреждений культуры и полноценную работу гостиниц и хостелов.

Пятый этап ослабления адаптивного карантина включает только восстановление авиаперелетов. Этот этап ослабления начнется 15 июня.