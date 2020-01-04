Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии.
Сообщается, что представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали установку “Град” 1 января. Она была замечена вблизи населенного пункта Новоамвросиевское, расположенного в 56 километрах к востоку от Донецка.
По информации наблюдателей, эта установка размещена с нарушением линий отвода.
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