Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе в сутки.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 25 марта, обнародованном 26 марта.

Миссия зафиксировала 494 нарушения режима прекращения огня, из них только одно — в Луганской области.

“Большинство [нарушений] — выстрелы и очереди из стрелкового оружия. За предыдущий отчетный период (24 марта — ред.) в Донецкой области зафиксировано 89 таких нарушений”, — говорится в отчете.

На участках, где проводилось обслуживание или ремонт важных объектов гражданской инфраструктуры СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения.

В то же время миссия отмечает, что ее свободу передвижения по-прежнему ограничивали боевики.