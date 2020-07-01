Об этом сообщают #Буквы.
Как сообщалось ранее, сегодня, 1 июля, глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”.
Народный депутат Украины от фракции “Европейской Солидарности” Виктория Сюмар заявила, что Смолия “дожали” за то, что он отказался “печатать деньги”.
“Уникальные “политики” во власти. При обвале рейтинга — обвалить гривну. Дожали Смолия. Потому отказался печатать деньги и запускать маховик инфляции в пустые президентские обещания “поднять все” в условиях кризиса… Не сосны. Дубы!”, — написала она.
Сопредседатель фракции “Европейской Солидарности”, член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко назвала решение Смолия “плохим знаком”.
“Зеленский и его режим преследуют оппозицию, кошмарят бизнес, устраивают политические репрессии против Пятого президента Украины и его команды, судят ветеранов и волонтеров, теперь- давление на независимую банковское учреждение. Это очень плохой знак”, — написала она.
В свою очередь Ярослав Железняк, зампредседателя фракции “Голоса” и первый замглавы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заявил, что эта новость — “печальная, но ожидаемая”.
Железняк подтвердил, что на НБУ систематически оказывается давление.
“Я полностью подтверждаю как первый заместитель профильного комитета, это соответствует действительности. Примером такого давления, например, принятие постановления о непризнании работы Нацбанка удовлетворительной с большим количеством манипуляций, которая более свойственна каким средствам массовой информации с не очень хорошей репутацией, чем политикам. И поэтому сейчас это решение не о конкретном человеке, а о том, как, к сожалению, осуществляется политика в нашем государстве”, — отметил он.
По словам нардепа, признание руководителя НБУ может повлечь за собой тяжелые последствия:
- прекращение или значительное ослабление сотрудничества с Международным валютным фондом;
- изменения денежной политики, “в том числе, когда власть начинает печатать гривну, а это приводит к инфляции, к повышению кредитов и кредитных ставок, […] экономической нестабильности”;
- “старые коррупционные элиты снова будут возвращаться в финансовый сектор страны”.
Нардеп призвал первых лиц государства отреагировать на этой заявление и решить сложившуюся ситуацию “когда она еще не привела к значительной финансовой катастрофе”.
Накануне #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.
- Напомним, Смолий работает в НБУ с 2014 года. Сперва он был заместителем главы НБУ (апрель 2014 — октябрь 2016), затем первым заместителем (октябрь 2016 — май 2017).
- В мае 2017 Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с поста главы НБУ. Исполняющим обязанности председателя стал Яков Смолий. Он официально стал главой ведомства в марте 2018 года. Ранее #Буквы рассказывали, что известно о Якове Смолие.
- В октябре 2019 года Смолий встречался с Зеленским и заявлял о намерении продолжать работу в НБУ.