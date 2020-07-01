Об этом сообщают #Буквы.

“Зеленский и его режим преследуют оппозицию, кошмарят бизнес, устраивают политические репрессии против Пятого президента Украины и его команды, судят ветеранов и волонтеров, теперь- давление на независимую банковское учреждение. Это очень плохой знак”, — написала она.

“Уникальные “политики” во власти. При обвале рейтинга — обвалить гривну. Дожали Смолия. Потому отказался печатать деньги и запускать маховик инфляции в пустые президентские обещания “поднять все” в условиях кризиса… Не сосны. Дубы!”, — написала она.

Народный депутат Украины от фракции “Европейской Солидарности” Виктория Сюмар заявила, что Смолия “дожали” за то, что он отказался “печатать деньги”.

Как сообщалось ранее, сегодня, 1 июля, глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”.

В свою очередь Ярослав Железняк, зампредседателя фракции “Голоса” и первый замглавы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заявил, что эта новость — “печальная, но ожидаемая”.

Железняк подтвердил, что на НБУ систематически оказывается давление.

“Я полностью подтверждаю как первый заместитель профильного комитета, это соответствует действительности. Примером такого давления, например, принятие постановления о непризнании работы Нацбанка удовлетворительной с большим количеством манипуляций, которая более свойственна каким средствам массовой информации с не очень хорошей репутацией, чем политикам. И поэтому сейчас это решение не о конкретном человеке, а о том, как, к сожалению, осуществляется политика в нашем государстве”, — отметил он.

По словам нардепа, признание руководителя НБУ может повлечь за собой тяжелые последствия:

прекращение или значительное ослабление сотрудничества с Международным валютным фондом;

изменения денежной политики, “в том числе, когда власть начинает печатать гривну, а это приводит к инфляции, к повышению кредитов и кредитных ставок, […] экономической нестабильности”;

“старые коррупционные элиты снова будут возвращаться в финансовый сектор страны”.

Нардеп призвал первых лиц государства отреагировать на этой заявление и решить сложившуюся ситуацию “когда она еще не привела к значительной финансовой катастрофе”.