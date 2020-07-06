Об этом он сообщил в интервью LB.ua.
Экс-глава НБУ рассказал изданию, что системная травля началась еще осенью: со сфабрикованных – на его взгляд – коррупционных скандалов, митингов под Нацбанком, блокирования здания, “похоронных процессий” под окнами.
“Месяц у дома, где я живу: кони, люди, оркестры, похоронные марши. Мы были вынуждены с женой жить в квартире, адрес которой они не знали. Группа канала “1 + 1” приезжала в дом, где живет моя дочь. Для чего?”, – сообщил Смолий.
На вопрос, связана ли позиция президента Зеленского с интересами олигарха Коломойского, Смолий ответил, что доказательств этого у него нет.
“Я не могу это связывать. Прямых каких-то таких высказываний в поддержку Коломойского не было, поэтому доказательств этому нет”, – сказал Смолий.
Также, на его взгляд, сфабрикованные коррупционные скандалы нужны были, чтобы дискредитировать руководство Национального банка. То есть снять его и заменить на управляемых.
“Если проследить линию событий вокруг “ПриватБанка”, есть догадки, что к этому, пожалуй, может быть причастен Коломойский, чтобы ослабить влияние Национального банка в судах внутри страны и за рубежом. Но это догадки”, – сказал Смолий.
- 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”. “Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине”, – заявил Смолий.
- 2 июля Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.
- Верховная Рада Украины 3 июля поддержала проект постановления об отставке главы Национального банка Якова Смолия.
- Яков Смолий заявил, что представители власти требовали от него принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб экономике страны: в частности, печатать деньги, повысить инфляцию до 11% и изменить курс гривны (установить на уровне 30 грн/доллар).
- Также Яков Смолий сообщил, что его заявлению об отставке предшествовала встреча с президентом Владимиром Зеленским.