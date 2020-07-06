Экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий рассказал, когда и как началось "системное политическое давление" на него.

Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

Экс-глава НБУ рассказал изданию, что системная травля началась еще осенью: со сфабрикованных – на его взгляд – коррупционных скандалов, митингов под Нацбанком, блокирования здания, “похоронных процессий” под окнами.

“Месяц у дома, где я живу: кони, люди, оркестры, похоронные марши. Мы были вынуждены с женой жить в квартире, адрес которой они не знали. Группа канала “1 + 1” приезжала в дом, где живет моя дочь. Для чего?”, – сообщил Смолий.

На вопрос, связана ли позиция президента Зеленского с интересами олигарха Коломойского, Смолий ответил, что доказательств этого у него нет.

“Я не могу это связывать. Прямых каких-то таких высказываний в поддержку Коломойского не было, поэтому доказательств этому нет”, – сказал Смолий.

Также, на его взгляд, сфабрикованные коррупционные скандалы нужны были, чтобы дискредитировать руководство Национального банка. То есть снять его и заменить на управляемых.

“Если проследить линию событий вокруг “ПриватБанка”, есть догадки, что к этому, пожалуй, может быть причастен Коломойский, чтобы ослабить влияние Национального банка в судах внутри страны и за рубежом. Но это догадки”, – сказал Смолий.