Об этом он сообщил в интервью LB.ua.
“После заседания Национального совета реформ, 30-го июня, у меня была встреча с Президентом. Во время этого разговора я понял, что нужно спросить у Президента, должен ли я уволиться. Он ответил “да”, – сказал Смолий.
В то же время экс-глава НБУ отказался уточнить детали разговора с Президентом, отметив, что время объявления о его увольнении было согласовано с Зеленским.
“Мы абсолютно взвешенно обсудили с Президентом, как и когда должен происходить процесс увольнения главы центрального банка, весь процесс перехода, ведь это важно. Я спросил: “Когда вы хотите это сделать? На этой сессии ВР или осенью?”. Президент сказал, что на этой. Оставалось три рабочих дня, следующая неделя была не сессионная… Поэтому я обязан сказать всему сообществу, что 30 июня после обеда у нас был разговор с президентом, а 1 июля я подал заявление”, – рассказал Смолий.
“На этих встречах 30-го и 1-го мы не обсуждали никаких причин, критериев. Это был абсолютно спокойный разговор. Поймите правильно, не было со стороны Президента такого, чтобы он сказал: пиши заявление, иди, ты мне надоел. Я из контекста понял, что должен уволиться, – уточнил бывший глава НБУ.
- 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”. “Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине”, – заявил Смолий.
- 2 июля Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.
- Верховная Рада Украины 3 июля поддержала проект постановления об отставке главы Национального банка Якова Смолия.
- Яков Смолий заявил, что представители власти требовали от него принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб экономике страны: в частности, печатать деньги, повысить инфляцию до 11% и изменить курс гривны (установить на уровне 30 грн/доллар).
- Также Яков Смолий сообщил, что его заявлению об отставке предшествовала встреча с президентом Владимиром Зеленским.