Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

“После заседания Национального совета реформ, 30-го июня, у меня была встреча с Президентом. Во время этого разговора я понял, что нужно спросить у Президента, должен ли я уволиться. Он ответил “да”, – сказал Смолий.

В то же время экс-глава НБУ отказался уточнить детали разговора с Президентом, отметив, что время объявления о его увольнении было согласовано с Зеленским.

“Мы абсолютно взвешенно обсудили с Президентом, как и когда должен происходить процесс увольнения главы центрального банка, весь процесс перехода, ведь это важно. Я спросил: “Когда вы хотите это сделать? На этой сессии ВР или осенью?”. Президент сказал, что на этой. Оставалось три рабочих дня, следующая неделя была не сессионная… Поэтому я обязан сказать всему сообществу, что 30 июня после обеда у нас был разговор с президентом, а 1 июля я подал заявление”, – рассказал Смолий.

“На этих встречах 30-го и 1-го мы не обсуждали никаких причин, критериев. Это был абсолютно спокойный разговор. Поймите правильно, не было со стороны Президента такого, чтобы он сказал: пиши заявление, иди, ты мне надоел. Я из контекста понял, что должен уволиться, – уточнил бывший глава НБУ.