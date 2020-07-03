Бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в отношении НБУ в течение длительного времени осуществлялось давление и травля.

Такое заявление он сделал сегодня на брифинге.

“Мое решение уйти в отставку было тяжелым, но необходимым. В течение длительного времени на Национальный банк оказывалось систематическое политическое давление, а хотите – травля”, – отметил он.

Смолий уточнил, что давление осуществлялось “с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого стоить украинской экономике и украинцам в более отдаленной перспективе”.

“Я говорю о таких решениях, как неконтролируемая печать денег для Правительства, накрутка инфляции под заложенные в бюджет цифры, искусственная девальвация гривны в интересах экспортеров. Это грань, которую не пересечет ни один центральный банк. Не пересекли и мы”, – пояснил Смолий.

Он уточнил, что представители Национального банка пытались выстроить диалог с представителями власти, но “давление – это антоним эффективного диалога”, когда “один говорит профессионально об экономике и финансах, а другой слышит лишь свои политические интересы”.

По словам Смолия, процесс давления продолжался “не однодневно и не единолично, а массово в течение последнего года”.