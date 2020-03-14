Девиз противодействия коронавирусу на территории Южной Кореи – отсутствие паники и слаженность коммуникационной политики властей. Жителей оповещают о дальнейших действиях в сфере профилактики.

Об этом рассказала #Буквам этническая украинка Татьяна Карнидал, говорится в материале “Интроверты поневоле. Как проходит карантин в Италии, Израиле и Южной Корее: рассказывают местные”.

Южная Корея занимает четвертое место по количеству инфицированных COVID-19. Несмотря на это, местные жители не паникуют, поскольку за паникерство предусмотрена уголовная ответственность – ограничение свободы сроком до двух лет.

Поскольку граждане дисциплинированные, носить маски – не проблема, так как они время от времени защищаются от смога.

В квартирах установлены специальные динамики, по которым передают различную общественно важную информацию.

“Выключить этот динамик невозможно и в каждой квартире он есть. И сейчас каждый день женщина из него говорит: коронавирус, пожалуйста, будьте осторожны, мойте руки, старайтесь больше находиться дома”, – рассказала украинка.

Кроме этого, людям часто приходят специальные сообщения на телефон.

Также появилось много приложений для смартфонов, в которых можно посмотреть, сколько человек заразились и где, сколько выздоровевших. Информация постоянно обновляется – и по Корее, и по всем остальным странам.