Об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
“Сейчас он находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное”, – говорится в сообщении.
Украинская сторона оперативно направила письменное уведомление в СММ ОБСЕ, в котором сообщила о факте нарушения режима тишины.
Наблюдательная группа УССЦКК осуществляет меры по верификации события.
- Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о государственной защите военнослужащих Сил специальных операций ВСУ во время выполнения ими задач по назначению.
- В Офисе президента заявили, что местонахождение 69 украинских военных, которые несли службу на Донбассе, в настоящее время неизвестно. Их считают пропавшими без вести.