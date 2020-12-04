В пятницу, 4 декабря, в 10:46 в районе населенного пункта Луганское (Светлодарск) вражеский снайпер ранил украинского защитника.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

“Сейчас он находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное”, – говорится в сообщении.

Украинская сторона оперативно направила письменное уведомление в СММ ОБСЕ, в котором сообщила о факте нарушения режима тишины.

Наблюдательная группа УССЦКК осуществляет меры по верификации события.