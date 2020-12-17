Снайпер оккупационных войск России на Донбассе ранил украинского военнослужащего в районе Авдеевки.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

“Сегодня, 17.12, около 17:40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинской группой Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон было задействовано координационный механизм прекращения огня и направлена ​​специальная нота в СММ ОБСЕ.

Состояние военнослужащего стабильное, он в сознании. Он находится в больнице.