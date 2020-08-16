Подразделения объединенных сил задержали стрелка-снайпера, у которого был обнаружен военный билет "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

“Подразделения объединенных сил задержали стрелка-снайпера, у которого был обнаружен военный билет” ЛНР “, небольшая сумма средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия”, – говорится в сообщении.

Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств и решил добровольно сдаться ВСУ. Его передали компетентным органам.

“По данным разведки, в подразделениях противника, рядом с сильной неукомплектованностью, низкий боевой дух и морально-психологическое состояние. … Чтобы бороться с дезертирством, вооруженные формирования РФ сформировали цели” заградительные отряды “, – сообщают в штабе.

По данным штаба, у населенного пункта Луганское снайпер врага застрелил своего же коллегу за самовольное оставление места службы.

“Главари оккупантов запугивают личный состав и угрожают расправой и кровью”, – пояснили в штабе.