Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
“Подразделения объединенных сил задержали стрелка-снайпера, у которого был обнаружен военный билет” ЛНР “, небольшая сумма средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия”, – говорится в сообщении.
Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств и решил добровольно сдаться ВСУ. Его передали компетентным органам.
“По данным разведки, в подразделениях противника, рядом с сильной неукомплектованностью, низкий боевой дух и морально-психологическое состояние. … Чтобы бороться с дезертирством, вооруженные формирования РФ сформировали цели” заградительные отряды “, – сообщают в штабе.
По данным штаба, у населенного пункта Луганское снайпер врага застрелил своего же коллегу за самовольное оставление места службы.
“Главари оккупантов запугивают личный состав и угрожают расправой и кровью”, – пояснили в штабе.
- Как известно, режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе начался с 00:01 понедельника, 27 июля. Он был нарушен противником уже через 20 минут после начала.
- По данным разведки, в течение первой недели “режима тишины” на Донбассе Россия перебросила на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не менее 10 единиц боевой бронированной техники и около 30 грузовых автомобилей с оружием.