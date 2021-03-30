Об этом он проинформировал сегодня, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, сообщает корреспондент #Букв.
Как известно, в пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо воинов погибли, еще двое были ранены.
Это произошло недалеко от населенного пункта Шумы Донецкой области. Под обстрел попала группа разминирования 143-го Объединенного учебного тренировочного центра из состава Объединенных сил.
Хомчак сообщил, что в результате обстрела российских оккупантов погибли подполковник ВСУ Сергей Коваль, старшие сержанты Сергей Барнич и Максим Абрамович и старший солдат Сергей Гайченко.
Группа разминирования под руководством подполковника Коваля на момент обстрела проводила осмотр местности, где накануне противник провел дистанционное минирование.
“Во время выполнения заданий в результате снайперского огня получил смертельное огневое пулевое ранение старший сержант Барнич. Командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь и осуществляя эвакуацию, в результате снайперского огня получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение. В результате обстрела старшина Бруско получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гищук – ранения средней тяжести. Старший сержант Абрамович и старший солдат Гайченко, которые прибыли для поддержки группы военнослужащих, попали под снайперский огонь и получили смертельные пулевые ранения”, – сообщил Хомчак.
Он добавил, что после открытия ответного огня противник прекратил обстрелы, что позволило оказать помощь раненым и эвакуировать погибших.
Хомчак подчеркнул, что снайперский огонь велся в спины украинцев с насосной станции.
“Особым цинизмом действий подразделений российских оккупационных войск является то, что снайперский огонь велся в спины военных ООС. С объекта критической инфраструктуры – насосной станции, через которую осуществляется поставка воды как на временно оккупированную территорию, так и на подконтрольную правительству Украины”, – заявил Хомчак.
Он добавил, что такими действиями противник пытался спровоцировать украинских военных вести огонь по насосной станции “для провоцирования гуманитарной катастрофы в районе городов Торецк, Горловка, Пивденное”.
- Сегодня начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде, сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины, в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре.
- Верховная Рада Украины сегодня на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.