Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил обстоятельства обстрела от 26 марта, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих.

Об этом он проинформировал сегодня, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, сообщает корреспондент #Букв.

Как известно, в пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо воинов погибли, еще двое были ранены.

Это произошло недалеко от населенного пункта Шумы Донецкой области. Под обстрел попала группа разминирования 143-го Объединенного учебного тренировочного центра из состава Объединенных сил.

Хомчак сообщил, что в результате обстрела российских оккупантов погибли подполковник ВСУ Сергей Коваль, старшие сержанты Сергей Барнич и Максим Абрамович и старший солдат Сергей Гайченко.

Группа разминирования под руководством подполковника Коваля на момент обстрела проводила осмотр местности, где накануне противник провел дистанционное минирование.

“Во время выполнения заданий в результате снайперского огня получил смертельное огневое пулевое ранение старший сержант Барнич. Командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь и осуществляя эвакуацию, в результате снайперского огня получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение. В результате обстрела старшина Бруско получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гищук – ранения средней тяжести. Старший сержант Абрамович и старший солдат Гайченко, которые прибыли для поддержки группы военнослужащих, попали под снайперский огонь и получили смертельные пулевые ранения”, – сообщил Хомчак.

Он добавил, что после открытия ответного огня противник прекратил обстрелы, что позволило оказать помощь раненым и эвакуировать погибших.

Хомчак подчеркнул, что снайперский огонь велся в спины украинцев с насосной станции.

“Особым цинизмом действий подразделений российских оккупационных войск является то, что снайперский огонь велся в спины военных ООС. С объекта критической инфраструктуры – насосной станции, через которую осуществляется поставка воды как на временно оккупированную территорию, так и на подконтрольную правительству Украины”, – заявил Хомчак.

Он добавил, что такими действиями противник пытался спровоцировать украинских военных вести огонь по насосной станции “для провоцирования гуманитарной катастрофы в районе городов Торецк, Горловка, Пивденное”.