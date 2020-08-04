Snapchat начал тестировать функцию, которая позволит пользователям добавлять музыку в видео.

Об этом пишет Engadget.

Благодаря обновлению пользователи смогут добавлять песни к своим видео до или после начала съемки, что сделает приложение похожим на Instagram и TikTok

Компания уже заключила сделки с несколькими лейблами, включая Warner Music Group и Universal Music Publishing Group, которые позволят Snapchat получить доступ к их каталогам.

По словам представителя компании, новая функция уже тестируется в Австралии и Новой Зеландии и будет широко развернута осенью.

Отмечается, что новость об обновлении приложения появилась на фоне информации о запрете TikTok в США.