Об этом пишет Engadget.
Благодаря обновлению пользователи смогут добавлять песни к своим видео до или после начала съемки, что сделает приложение похожим на Instagram и TikTok
Компания уже заключила сделки с несколькими лейблами, включая Warner Music Group и Universal Music Publishing Group, которые позволят Snapchat получить доступ к их каталогам.
По словам представителя компании, новая функция уже тестируется в Австралии и Новой Зеландии и будет широко развернута осенью.
Отмечается, что новость об обновлении приложения появилась на фоне информации о запрете TikTok в США.
- Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти рассматривают возможность ввести запрет на приложения китайских соцсетей, включая TikTok.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok в стране запретят до 15 сентября. Но этого можно будет избежать, если китайская компания-разработчик передаст все права США.