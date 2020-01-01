Соцсеть Snapchat анонсировала анимационные шоу Bitmoji TV, в которых главными героями станут настраиваемые аватары пользователей.

Об этом пишет издание Techcrunch.

Запуск проекта запланирован на февраль 2020 года. В главных ролях будут настраиваемые аватары пользователей соцсети.

В сериале анонсированы сюжеты про космический корабль из “Стар трека”, секретных агентов, роботов и зомби. Подробности создатели проекта держат в секрете.

Страница проекта уже открыта, однако на данный момент там можно только подписаться на раздел Discover, где будет доступно шоу.