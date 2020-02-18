Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании утвердил оборонный государственный заказ на 2020-2022 годы, а также одобрил стратегию нацбезопасности.

Об этом рассказал сегодня на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

В общей сложности на заседании рассматривались четыре вопроса: сегодняшняя атака оккупантов на Донбассе, ситуация с коронавирусом и эвакуацией украинцев, утверждение стратегии нацбезопасности Украины и оборонный заказ.

По словам Данилова, сумма бюджетных средств, выделенных на государственный оборонный заказ, повышена по сравнению с 2019 годом на 16 %.

“Гособоронзаказ повышен по сравнению с прошлым годом на 16 %, и сумма, которую мы рассчитываем в текущем году на это потратить, – более $1 млрд”, – заявил секретарь СНБО.

Данилов также заверил, что информация о прекращении украинских ракетных программ в новом оборонном заказе не соответствует действительности.

“Мы четко понимаем, что наш ракетный щит должен быть крепким, и все, что касается ракетных программ, – они будут финансироваться в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами”, – подчеркнул он.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 18 лютого 2020 р.

Помимо этого, на заседании была одобрена Стратегия нацбезопасности и обороны “Безопасность человека – безопасность страны”, информирует пресс-служба Офиса президента.

Как объяснил Данилов, стратегия предусматривает, что высшим приоритетом и главной задачей государства является установление мира (как залога развития страны). Но это не должно происходить ценой потери суверенитета и территорий.

Стратегия основывается на трех основных принципах политики государства в сфере безопасности:

• сдерживание (развитие обороны и способностей в сфере безопасности для предотвращения вооруженной агрессии против Украины);

• устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям условий безопасности и соблюдать устойчивое функционирование);

• взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми зарубежными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США).

В качестве приоритетов национальных интересов в стратегии определены:

• отстаивание независимости и государственного суверенитета;

• восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины;

• общественное развитие, прежде всего человеческого капитала;

• защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;

• европейская и евроатлантическая интеграция.

Как подчеркнул Данилов, стратегия станет основой для разработки других документов планирования в сфере нацбезопасности и обороны.

“Конечной целью реализации стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый имеет право реализовать себя, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой связана судьба их детей и внуков”, – заявил он.

По результатам заседания СНБО одобрил и предложил проект стратегии для утверждения президенту Владимиру Зеленскому.