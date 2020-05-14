Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине существует угроза водного дефицита.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Государственное агентство водных ресурсов Украины предоставило информацию о том, что последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку.

В то же время Данилов отметил, что вероятность маловодья потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

Кроме этого, секретарь СНБО обратил внимание на важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

На заседании также обсуждалась необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой.