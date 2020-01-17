Президент Владимир Зеленский провел совещание с Советом нацбезопасности и обороны Украины, чтобы обсудить стратегия национальной безопасности государства.

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что встреча имела консультативно-совещательный характер, чтобы все члены СНБО могли выразить свои мнения, замечания и предложения относительно будущего документа — Стратегии национальной безопасности Украины “Безопасность человека — безопасность страны”.

По словам Зеленского, к документу было много нареканий.

“Слышал, что есть много разных замечаний. Мы сейчас встретились, мы можем обсудить эту Стратегию после того, как секретарь СНБО ее представит”, — сказал он в начале встречи.

Сообщается, что приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте Стратегии определяются: обеспечения независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего – развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО ), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

Отмечается, что реализация этих приоритетов будет обеспечиваться “путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей” и ряда мер (международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических) “Крым – это Украина”.

“Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях”, — подчеркнули в пресс-службе Президента.

Заслушав презентацию, Зеленский предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать проект Стратегии и подать свои предложения.

“И после этого мы встретимся и утвердим документ”, — добавил он.