СНБО принял решение относительно продления запрета российских соцсетей и сайтов. Решение вступит в силу после подписания Президентом соответствующего указа.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

“Большинством членов СНБО Украины решения о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные меры (санкции) принято. Этим решением, среди прочего, предусматривается применение ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет сервисов, в частности “Mail.ru”, “ВКонтакте”, “Одноклассники” и других”, — говорится в сообщении.

Это нешение будет введено в действие, когда Президент Украины Владимир Зеленский подпишет соответствующий указ.

“Проект Указа Президента Украины относительно применения санкций передан в Офис Президента Украины”, — сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как известно, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. В списке юридических лиц, в частности, значатся компании “Яндекс” и “Яндекс.Украина”.

Кроме того, украинские Интернет-провайдеры запретили доступ пользователей к соцсетям “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также к сервису “Mail.ru”. Запрет был введен на три года и вскоре истечет.