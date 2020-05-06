Совет нацбезопасности Украины призывает Кабинет Министров обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе госрезерва в связи с эпидемией COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил мнение, что Кабинету Министров Украины необходимо безотлагательно обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе государственного материального резерва.

Данилов обратился к главе правительства Денису Шмыгалю с соответствующей рекомендацией.

“Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов направил Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с просьбой поручить Министерству развития экономики и сельского хозяйства вместе с соответствующими государственными органами проработать вопрос о целесообразности пересмотра номенклатуры продовольственной группы товаров и, в при необходимости, увеличение перечней товарных групп и объемов их накопления в системе госрезерва”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что также Данилов обратил внимание Кабмина на этот вопрос во время совещания, посвященного обсуждению продовольственной безопасности государства.