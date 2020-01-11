Об этом заявил в комментарии “ВВС Украина” секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, на фото, которые сегодня обнародовал Офис президента Украины, четко видно, что ракета попала в кабину пилота.
“Мы считаем это уже доказанный факт, и поэтому те переговоры, которые должны были вести наши летчики – они прекратились сразу. Они, к сожалению, погибли сразу после первого удара”, – подчеркнул Данилов.
Он уточнил, что на обнародованных фото четко видны отверстия от выхода взрывчатых элементов.
“Это отверстия от ракеты. Мы не можем сейчас сказать, какая это именно ракета, но мы догадываемся и знаем ее название”, – отметил Данилов.
“С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили”, – уточнил он.
Ранее сегодня Офис президента опубликовал фото фрагментов сбитого самолета МАУ со следами пробоин.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Сегодня около семи утра министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф у себя в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала “человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США”.
- После этого президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально подтвердил, что самолет МАУ был сбит в небе над Тегераном.
- Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Ирана официальных извинений, компенсаций и наказания виновных.