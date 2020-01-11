Об этом заявил в комментарии “ВВС Украина” секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, на фото, которые сегодня обнародовал Офис президента Украины, четко видно, что ракета попала в кабину пилота.

“Мы считаем это уже доказанный факт, и поэтому те переговоры, которые должны были вести наши летчики – они прекратились сразу. Они, к сожалению, погибли сразу после первого удара”, – подчеркнул Данилов.

Он уточнил, что на обнародованных фото четко видны отверстия от выхода взрывчатых элементов.

“Это отверстия от ракеты. Мы не можем сейчас сказать, какая это именно ракета, но мы догадываемся и знаем ее название”, – отметил Данилов.

“С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили”, – уточнил он.

Ранее сегодня Офис президента опубликовал фото фрагментов сбитого самолета МАУ со следами пробоин.